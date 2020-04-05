Электричка с маршрутом Минеральные Воды-Беслан-Владикавказ временно отменена

Движение электрички Минеральные Воды - Беслан – Владикавказ временно отменено на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, об этом объявила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания. Поезда с соответствующим маршрутом перестанут ходить с 4 апреля.

Сроки возобновления движения пока не сообщаются.

На данный момент в Северной Осетии известно о четырех подтвержденных случаях заражения коронавирусом.


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