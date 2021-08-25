Экстренные службы Подмосковья получат более 100 машин неотложной помощи

Более 100 автомобилей неотложной помощи будут направлены подмосковные города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

В частности, машины получат города Одинцовский, Коломна, Пушкинский, Щелково, Егорьевск, Ступино, Сергиево-Посадский, Шатура, Истра и Подольск. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в регионе планируется модернизация системы здравоохранения, в частности, существенное усиление неотложной медицинской помощи.

«Неотложка» отличается от «скорой» тем, что приезжает на дом по вызовам, где нет угрозы для жизни пациента, поясняет «Радио 1».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Подмосковье
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