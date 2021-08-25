Экстренные службы Подмосковья получат более 100 машин неотложной помощи
Более 100 автомобилей неотложной помощи будут направлены подмосковные города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
В частности, машины получат города Одинцовский, Коломна, Пушкинский, Щелково, Егорьевск, Ступино, Сергиево-Посадский, Шатура, Истра и Подольск. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в регионе планируется модернизация системы здравоохранения, в частности, существенное усиление неотложной медицинской помощи.
«Неотложка» отличается от «скорой» тем, что приезжает на дом по вызовам, где нет угрозы для жизни пациента, поясняет «Радио 1».
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