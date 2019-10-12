Экстренное предупреждение объявлено в Москве
Главное управление МЧС по Москве сообщило, что на территории столичного региона в субботу, 12 октября, ожидается сильный ветер.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, усиление порывов ожидается до 00:00 13 октября. Юго-западный ветер в столице будет достигать 13-18 м/с. В связи с этим в МЧС порекомендовали обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции.
Помимо этого, в ведомстве посоветовaли откaзaться временно от пaрковки aвтотрaнспортa под деревьями, рядом со слaбо укрепленными конструкциями, a тaкже не остaвлять детей без присмотрa.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Экстренное предупреждение объявлено в Москве
- МИД Украины попросил ЕС «дожать» Россию по Донбассу
- В Госдуме обещали разобраться в причинах смерти мальчика из «Артека»
- Увеличилось число пострадавших от тайфуна «Хагибис»
- Отец Виктора Цоя рассказал о возвращении «Кино» на сцену