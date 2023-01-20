Депутат Разворотнева готовит законопроект об отчете управляющих компаний
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству заявила о необходимости ввести еще одно обязательное собрание с жильцами.
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ для отчета управляющих компаний.
«Мы сейчас работаем в рамках рабочей группы, чтобы ввести еще одно обязательное собрание в году. Я готовлю законопроект, что не позднее ноября нужно проводить собрание, на котором люди должны утвердить перечень работы по текущему ремонту на следующий год. Ответственность за такое собрание должна лежать на управляющей компании», - рассказала она.
Жильцам необходимо усилить контроль за работой управляющих компаний, вводить Советы жильцов, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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