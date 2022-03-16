АвтоВАЗ второй раз за месяц повысил цены на свои автомобили

АвтоВаз с 16 марта повысил цены на шесть семейств автомобилей Lada. Это уже второе повышение цен в этом месяце. Из прайс-листа концерна следует, что в среднем динамика цен составила 8%.

Седан Lada Granta теперь предлагают от 727,9 тыс. руб. (+6%), Vesta — 1 млн 121,9 тыс. руб. (+8,6%), Xray — 1 млн 106,9 тыс. руб. (+9,6%), Niva Travel — 1 млн 66,9 тыс. руб. (+6%). Niva Legend обойдется в 818,9 тыс. руб. (+5%), Lada Largus — в 1 млн 235,9 тыс. руб. (+12%).

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Предыдущее повышение произошло 1 марта, тогда цены на отечественные авто увеличились в среднем на 15,4%.

Ранее сегодня АвтоВАЗ сообщил, что из-за «кризиса в поставках электронных компонентов» корпоративный отпуск сотрудников предприятия, который был запланирован с 25 июля по 14 августа, переносится на апрель. Сложности с поставками компонентов начали возникать с начала военной спецоперации на Украине и связанного с ней санкционного давления.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиЦены"автоваз"
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