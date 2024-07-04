Эксперты заявили о неэффективности введения национального стандарта на шаурму

План разработки национального стандарта на шаурму в России предполагает введение требований не к рецептуре, а к технологии: оборудованию, соблюдению санитарных норм и так далее. ГОСТ на популярный в стране арабский фастфуд должен появиться в2025 году.

Такое уточнение дал в комментарии AIF.Ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, которая выступила одним из авторов инициативы. По задумке, в стандарте будут прописаны, в частности, правила размещения ингредиентов в палатке (овощи отдельно, мясо отдельно), их хранения, требований к одежде.