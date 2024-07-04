Эксперты заявили о неэффективности введения национального стандарта на шаурму
План разработки национального стандарта на шаурму в России предполагает введение требований не к рецептуре, а к технологии: оборудованию, соблюдению санитарных норм и так далее. ГОСТ на популярный в стране арабский фастфуд должен появиться в2025 году.
Такое уточнение дал в комментарии AIF.Ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, которая выступила одним из авторов инициативы. По задумке, в стандарте будут прописаны, в частности, правила размещения ингредиентов в палатке (овощи отдельно, мясо отдельно), их хранения, требований к одежде.
Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что с соблюдением норм стандарта на практике могут возникнуть проблемы. Тем более, что с середины 2000 годов ГОСТ на пищевую продукцию перестал быть обязательным.
Один из отраслевых экспертов на условиях анонимности вообще назвал «довольно сомнительной эту затею». Он уверен, что практически никто из «палаточников» эти стандарты не будет соблюдать. Кроме того, по технологии, оборудованию и санитарным нормам в России есть контролер в лице Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru