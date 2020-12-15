Эксперты составили рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Сладкие новогодние подарки необходимо покупать только в местах организованной торговли, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.

При этом нужно обращать внимание на упаковку, которая должна быть целая и содержать информацию о названии, составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения. Дата фасовки подарка должна быть «свежей». Отдавать предпочтение нужно тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и трансжиров.

В сладостях не должно быть усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и натурального кофе.

Как сообщалось, введение в рацион питания горького шоколада способствует улучшению работы сердца и мозга. Об этом сообщает Insider со ссылкой на специалистов.

В продукте много флавоноидов. Они являются природными антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами, а также помогают понизить давление.

