Эксперты рассказали о новом способе кражи персональных данных россиян

Мошенники освоили новый способ кражи персональных данных россиян. По данным компании по защите данных DeviceLock, такой метод в 2018 году практически не использовался, пишут «Известия».

Злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Наибольшую угрозу новый канал утечки данных представляет клиентам банков, сотовых операторов и МФО, отмечает Ura.ru.

Аналитики утверждают, что в DarkNet имеются персональные данные десятков миллионов россиян.

Ранее руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Web» Сергей Комаров заявил НСН, что все устройства, подключенные к интернету, поддаются взлому.



