Эксперты рассказали о новом способе кражи персональных данных россиян
Мошенники освоили новый способ кражи персональных данных россиян. По данным компании по защите данных DeviceLock, такой метод в 2018 году практически не использовался, пишут «Известия».
Злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Наибольшую угрозу новый канал утечки данных представляет клиентам банков, сотовых операторов и МФО, отмечает Ura.ru.
Аналитики утверждают, что в DarkNet имеются персональные данные десятков миллионов россиян.
Ранее руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Web» Сергей Комаров заявил НСН, что все устройства, подключенные к интернету, поддаются взлому.
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