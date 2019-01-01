Общество

Эксперты рассказали, когда надо обращаться к психологу

24 апреля12:49

Эксперты рассказали о некоторых признаках, которые красноречиво говорят о том, что  человеку следует обратиться к психологу. Как сообщает Planet Today, первыми сигналами о том, что нужно бить тревогу, могут стать постоянные перепады настроения, появление плохих мыслей и равнодушное отношении к жизни.

Как подчёркивает «Свободная пресса», чаще всего за помощью к психологам обращаются женщины в возрасте от 18 до 30 лет, а также мужчины от 25 до 40 лет. Люди зрелого возраста предпочитают справляться со своими проблемами без помощи специалистов.

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Между тем, ранее психолог в беседе с  НСН назвал татуировки рэпера Face признаком психологических проблем. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов объяснил, каким образом они повлияли на решение медкомиссии в военкомате Башкирии освободить музыканта от службы в армии.

По мнению столичного психолога, татуировки заставили врачей насторожиться и более внимательно исследовать здоровье исполнителя. 

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ТЕГИ:ДепрессияПсихологи

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