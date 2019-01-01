Эксперты рассказали, когда надо обращаться к психологу
Эксперты рассказали о некоторых признаках, которые красноречиво говорят о том, что человеку следует обратиться к психологу. Как сообщает Planet Today, первыми сигналами о том, что нужно бить тревогу, могут стать постоянные перепады настроения, появление плохих мыслей и равнодушное отношении к жизни.
Как подчёркивает «Свободная пресса», чаще всего за помощью к психологам обращаются женщины в возрасте от 18 до 30 лет, а также мужчины от 25 до 40 лет. Люди зрелого возраста предпочитают справляться со своими проблемами без помощи специалистов.
Между тем, ранее психолог в беседе с НСН назвал татуировки рэпера Face признаком психологических проблем. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов объяснил, каким образом они повлияли на решение медкомиссии в военкомате Башкирии освободить музыканта от службы в армии.
По мнению столичного психолога, татуировки заставили врачей насторожиться и более внимательно исследовать здоровье исполнителя.
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