Эксперты рассказали, как отучить кошку есть цветы

Кошки могут есть цветы из-за исследовательского поведения и скуки, однако это может свидетельствовать и о нехватке витаминов. Об этом рассказали в беседе с «Лентой.ру» зоопсихолог и ветврач компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Оксана Ершова и Елена Фроленко.

Как отметила зоопсихолог, кошки исследуют окружающую среду глазами, через запахи и вкус. Животных особенно привлекают шуршащие, длинные либо движущиеся листья. По словам Ершовой, растения становятся для кошки удобным объектом для развлечения, если питомцу не хватает активности, игр и возможности реализовать охотничье поведение. Ругать кошку не стоит, это лишь усилит стресс и сделает цветы для нее более привлекательными.

В свою очередь, ветврач Фроленко указала, что чрезмерный интерес к растениям может говорить о нехватке клетчатки, проблемах с пищеварением, попытках животного стимулировать выведение шерсти из желудка. Владельцам важно обеспечить достаточное потребление жидкости и качественное питание животного с высоким содержанием белка. При этом эксперт предупредила, что некоторые цветы могут быть опасны для кошек. В частности, это лилии и популярные луковичные цветы, диффенбахия, монстера, азалия, фикус, алоэ. Растения могут спровоцировать ожоги слизистых, рвоту и диарею, поражение почек и нервной системы.

Эксперты подчеркнули, что отучить кошку интересоваться цветами будет сложно. При этом следует сделать среду безопасной, убрать токсичные растения в недоступное место, не оставлять питомца без присмотра на даче. Также необходимо обеспечить животное регулярной направленной активностью: играми и пищевой головоломкой.

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