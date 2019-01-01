Эксперты предлагают адаптировать сайты ведомств для инвалидов
Институт развития интернета предлагает сформировать единый формат для сайтов федеральных и региональных ведомств для упрощения доступа к этим ресурсам людям с ограниченными возможностями. Как сообщает ТАСС, письмо с инициативой направлено министру связи Константину Носкову.
По данным ИРИ, сегодня в стране проживают до 12 миллионов граждан с ограниченными возможностями здоровья. Доступ к интернет-ресурсам позволяет им более активно социализироваться. Авторы инициативы предлагают адаптировать информацию на сайтах, в частности, для слепых и глухих.
По мнению экспертов Института развития интернета, в число людей, которым необходимо обеспечить соответствующий сервис, необходимо также включить пожилых людей, временно травмированных или проходящих реабилитацию.
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