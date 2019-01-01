Эксперты посчитали, во сколько обойдётся самый дорогой авиаперелет на майские праздники

Онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix определил стоимость самого дорогого авиабилета, приобретенного нашими соотечественниками на майские праздники. Им стал билет в бизнес-класс на рейс Санкт-Петербург — Нью-Йорк и обратно. Его стоимость составила 139 тысяч рублей. Далее в этом небюджетном рейтинге расположился авиаперелет туда-обратно из Москвы в Манилу за 107 тысяч рублей.

Помимо этого, специалисты сервиса определили самые популярные направления на майские праздники среди россиян, которые летают бизнес-классом. Большинство из них отправятся на Бали, в Кельн, Мюнхен, Баку, а также на Мальдивы.

Между тем, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН о наиболее популярных у россиян направлениях для отдыха во время майских каникул.

«В этом году количество желающих отдохнуть в майские праздники увеличилось и это связано с длинными выходными. Среди зарубежных направлений лидирует Турция, среди российских – Сочи», - отметила собеседница НСН.

.

