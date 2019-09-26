Эксперты по протоколу оценили выход Зеленской в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская появилась в Нью-Йорке небесно-голубом брючном костюме-тройке с жилеткой на голое тело. Такой наряд она выбрала для ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development. Это образ Зеленской стал предметом бурной дискуссии в СМИ и соцсетях. Как пишет РИА ФАН, не остались в стороне и эксперты по этикету и протоколу Альбина Холгова и Гилана Михайлова.
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Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!
В частности, Холгова завила, что в образе супруги президента Украины не хватает блузки, несмотря на то, что функцию топа выполняет жилет. При этом она подчеркнула, что первая леди Украины выглядела очень хорошо. Выбранный ей цвет не только благородный, но и к лицу Елене Зеленской. В свою очередь, директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова отметила, что жилета на голое тело – это не повод для нападок.
При этом подписчики Елены Зеленской в Instegram отметили, что Елена Зеленская «красавица, и костюм действительно хорош». Некоторым, правда, не хватило в образе аксессуаров – они посоветовали супруге президента Украины украсить наряд, например, булавкой.
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