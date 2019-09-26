Эксперты по протоколу оценили выход Зеленской в жилетке на голое тело

В частности, Холгова завила, что в образе супруги президента Украины не хватает блузки, несмотря на то, что функцию топа выполняет жилет. При этом она подчеркнула, что первая леди Украины выглядела очень хорошо. Выбранный ей цвет не только благородный, но и к лицу Елене Зеленской. В свою очередь, директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова отметила, что жилета на голое тело – это не повод для нападок.

При этом подписчики Елены Зеленской в Instegram отметили, что Елена Зеленская «красавица, и костюм действительно хорош». Некоторым, правда, не хватило в образе аксессуаров – они посоветовали супруге президента Украины украсить наряд, например, булавкой.

