Эксперты назвали тройку самых популярных товаров для «Умного дома» в 2021 году

Смарт-колонки с голосовым управлением стали самым популярным товаром для управления системой «Умный дом» в 2021 году, их продажи составили 62%. Об этом сообщили аналитики компании «МегаФон».

Большинство россиян отдают предпочтение колонке «Яндекс.Станция Мини», спрос на которую вырос на 44%. Второй по популярности товар – это интеллектуальные системы освещения. Продажи таких устройств выросли в четыре раза. Замыкают тройку лидеров смарт-розетки для экономии и учета электричества, с начала года их продажи увеличились на 33%.

Выручка МегаФона в третьем квартале выросла на 6,2%

Как отмечают аналитики, большое влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия коронавируса, когда все люди были вынуждены сидеть дома. Пик продаж таких устройств был зафиксирован с января по март, когда большинство россиян учились и работали удаленно. Также пик продаж приходился на май и октябрь – когда в России вводились периоды нерабочих дней.

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 41% в денежном выражении и на 34% в натуральном. В компании объясняют повышенный интерес к таким товарам растущей потребностью в повышении уровня комфорта жилья и оптимизации энергопотребления. Так, средняя цена устройств для «умного дома» за неполный год выросла на 11% до 4 671 рубля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:РейтингТовары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры