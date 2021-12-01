Эксперты назвали тройку самых популярных товаров для «Умного дома» в 2021 году
Смарт-колонки с голосовым управлением стали самым популярным товаром для управления системой «Умный дом» в 2021 году, их продажи составили 62%. Об этом сообщили аналитики компании «МегаФон».
Большинство россиян отдают предпочтение колонке «Яндекс.Станция Мини», спрос на которую вырос на 44%. Второй по популярности товар – это интеллектуальные системы освещения. Продажи таких устройств выросли в четыре раза. Замыкают тройку лидеров смарт-розетки для экономии и учета электричества, с начала года их продажи увеличились на 33%.
Как отмечают аналитики, большое влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия коронавируса, когда все люди были вынуждены сидеть дома. Пик продаж таких устройств был зафиксирован с января по март, когда большинство россиян учились и работали удаленно. Также пик продаж приходился на май и октябрь – когда в России вводились периоды нерабочих дней.
Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 41% в денежном выражении и на 34% в натуральном. В компании объясняют повышенный интерес к таким товарам растущей потребностью в повышении уровня комфорта жилья и оптимизации энергопотребления. Так, средняя цена устройств для «умного дома» за неполный год выросла на 11% до 4 671 рубля.
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