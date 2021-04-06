Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в РФ

Самые высокие зарплаты в сфере производства предлагают главному инженеру угольной компании, оператору производства молочной продукции и сварщику. Об этом сообщает RT, ссылаясь на итоги исследования сервиса «Работа.ру».

Так, главному инженеру угольной компании в Москве предлагают от 250 тысяч рублей в месяц. Оператор производства цельномолочной и кисломолочной продукции может получать до 220 тысяч рублей. При этом вакансия предполагает работу вахтовым методом на заводе в Магаданской области.

Сварщик Национального агентства контроля сварки в Якутске может претендовать на зарплату от 165 тысяч рублей. Соискателям необходим опыт работы от трех лет.

Кроме того, одни из наиболее высоких зарплат предлагают обивщику мягкой мебели на производственном предприятии в Москве (до 150 тысяч рублей), инженеру-лаборанту по ремонту дорожного покрытия в Якутске и машинисту буровой установки в Красноярске (по 150 тысяч рублей).

Также в список самых высокооплачиваемых вакансий в производстве попали должности начальника производства во Владимире и специалиста на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре: соискателям предлагают до 100 тысяч рублей, отмечает РИА ФАН.

