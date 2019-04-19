Эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов

Специалисты британского Национального центра кибербезопасности представили список самых ненадёжных паролей пользователей интернет-аккаунтов. RT, изучив рейтинг, подчёркивает, что его лидером стала последовательная комбинация цифр от 1 до 6 или до 9. Несмотря на это, их используют более 31 млн пользователей.

Далее в рейтинге «ненадёжности» расположились пароли «qwerty» и «password». В топ-5 также вошла комбинация «1111111». Кроме того, всем, кто не хочет стать жертвой хакерской атаки, эксперты советуют на использовать в качестве пароля собственное имя, название спортивной команды, за которую вы болеете, а также название любимой группы.

Специалисты рекомендуют выбрать в качестве пароля, например, три не связанных друг с другом слова, которые посторонним лицам отгадать будет практически невозможно.

Напомним, ранее НСН сообщала, что Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет. В этом призналось руководство компании, отметив, что пароли от аккаунтов в читаемом виде были размещены на внутренних серверах соцсети.

При этом, как отмечает Газета.ру, в Facebook пообещали поставить в известность всех пользователе, чью пароли оказались доступными. Факт хранения паролей без шифровки был обнаружен в январе в ходе плановой проверки.

