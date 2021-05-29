Эксперты назвали самое популярное мороженое в России

Пломбир в вафельном стаканчике в 2020 году стал самым популярным среди россиян видом мороженого. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования компании NielsenIQ.

Так, на долю мороженого в стаканчике приходится 28,1% всех продаж категории. Однако летом 2020 года продажи вафельных стаканчиков в натуральном выражении снизились, а по итогам года продемонстрировали отрицательную динамику.

Вторыми и третьими по популярности стали эскимо и рожки. При этом продажи мороженого эскимо в натуральном выражении в 2020 году увеличились на 3,8% по сравнению с показателями предыдущего года.

Кроме того, эксперты отметили рост продаж больших упаковок мороженого. По мнению директора по работе с ритейлерами российского подразделения NielsenIQ Константина Локтева, их популярность связана с пандемией и усилением тренда на домашнее потребление.

По итогам 2020 года мороженое оказалось одной из показавших положительную динамику категорий кондитерских изделий. С мая по сентябрь, когда реализуется 58% товарооборота этого продукта, его продажи в натуральном выражении достигли показателей 2019 года, а в денежном — стали выше на 7,4%.

Как отметили в NielsenIQ, самыми продаваемыми брендами мороженого в России стали «Коровка из Кореновки», «Филевское» (ГК «Айсберри»), «Золотой стандарт« (Unilever), «Кузя» (ГК «Янус»).

По данным экспертов, теплая погода весной нынешнего года уже оказала влияние на продажи мороженого: в денежном выражении они на 4,4% превысили уровень апреля 2020 года. Согласно прогнозам, в стране ожидается дальнейший рост потребления лакомства.

