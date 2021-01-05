Эксперты назвали лучшую валюту для сбережений в 2021 году

Лучше всего в 2021 году хранить сбережения в евро, так как эта валюта укрепляет свои позиции на финансовом рынке, пишет URA.RU со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Михаила Зельцера.

Он отметил, что соотношение между долларом и евро может вырасти до 1,3 уже в первом полугодии 2021 года. Также к потенциально выгодным для вложения валютам эксперт причислил юань и иену.

На открытии торгов во вторник рубль снизился по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи, курс доллара составил 74,38 рубля, евро – 91,22 рубля.





