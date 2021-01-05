Эксперты назвали лучшую валюту для сбережений в 2021 году
Лучше всего в 2021 году хранить сбережения в евро, так как эта валюта укрепляет свои позиции на финансовом рынке, пишет URA.RU со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Михаила Зельцера.
Он отметил, что соотношение между долларом и евро может вырасти до 1,3 уже в первом полугодии 2021 года. Также к потенциально выгодным для вложения валютам эксперт причислил юань и иену.
На открытии торгов во вторник рубль снизился по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи, курс доллара составил 74,38 рубля, евро – 91,22 рубля.
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