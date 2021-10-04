Эксперты дали советы по покупке зимних шин

Главный редактор портала «Автоброкер клуб» Виталий Архиреев заявил, что при покупке зимней резины следует выбирать новые шипованные шины, сообщает NEWS.ru.

По его словам, не стоит приобретать модели китайской резины, если они появились на рынке недвано - они очень плохо балансируются. Также он отметил, что при выборе следует ориентироваться на тесты автомобильных журналов, не покупать слишком дешёвую резину, а вместо «липучки» взять шины с шипами.

Главный редактор «Авторевю» Леонид Голованов, в свою очередь, добавил, что лучше отказаться от покупки подержанной резины, поскольку неизвестно, сколько и в каких условиях они хранились.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что выбор «шипов» или «липучки» зависит от частоты выезда за город, сообщает RT.

