Экспертиза не нашла синдром Аспергера у сына Плющенко

Экспертиза не обнаружила у семилетного сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра синдром Аспергера, о котором появились сведения в сети и печатных СМИ. Об этом сообщил РИА Новости представляющий интересы Рудковской глава адвокатской конторы «Добровинский и партнёры» Александр Добровинский.

Экспертиза проведена в рамках уголовного дела о клевете. По словам Добровинского, выяснилось, что ребенок вполне может сосредотачиваться на выполнении заданий, не испытывает никаких трудности при переключении на другую деятельность, что бывает характерно для пациентов с синдромом Аспергера.

Одновременно экспертиза установила, что статья о его здоровье и последующие обсуждения негативно сказались на психоэмоциональном состоянии Плющенко - младшего.

Синдром Аспергера - пожизненное расстройство, признаками которого считаются серьёзные трудности в социальном общении, восприятии окружающего мира, также стереотипным, повторяющимся кругом интересов и активностей.

У сына Плющено и Рудковской есть популярный блог в Instagram, по которому он известен как Гном Гномыч.

