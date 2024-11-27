Эксперт Вураско: Разблокировать взломанный iPhone практически нельзя
Разблокировать взломанный мошенниками смартфон iPhone практически невозможно. Об этом сайту aif.ru заявил директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.
По его словам, перевод денег аферистам не только не гарантирует восстановление доступа к гаджету, но и может привести к тому, что злоумышленники продолжат требовать ещё.
Эксперт указал, что следует сразу обращаться в службу поддержки Apple, где наверняка потребуют доказать, что гражданин является хозяином устройства, «вплоть до чека».
«Возможно, есть еще какие-то технические моменты, связанные с перепрошивкой, но у меня есть определённые сомнения по этому поводу», - заключил Вураско.
Ранее в МВД России заявили о новом способе мошенничества, связанном с массовым взломом и блокировкой iPhone под видом установки удалённых приложений, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юра Борисов представит картину «Пророк» на фестивале Хомякон
- Эксперт Вураско: Разблокировать взломанный iPhone практически нельзя
- Economist: За весь период СВО Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь
- Российские власти вышлют из страны двух журналистов ARD
- СК возбудил уголовное дело после крушения пассажирского судна у берегов Териберки
- Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом
- «Пять дней без света, тепла и связи»: Жители Тверской области сообщили о коммунальной катастрофе
- СК возбудил дело против соседа убитой в загоне со свиньями 17-летней девушки
- Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
- Минтруд пересмотрит список запрещенных для несовершеннолетних работ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru