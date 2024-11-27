Эксперт Вураско: Разблокировать взломанный iPhone практически нельзя

Разблокировать взломанный мошенниками смартфон iPhone практически невозможно. Об этом сайту aif.ru заявил директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.





По его словам, перевод денег аферистам не только не гарантирует восстановление доступа к гаджету, но и может привести к тому, что злоумышленники продолжат требовать ещё.

Эксперт указал, что следует сразу обращаться в службу поддержки Apple, где наверняка потребуют доказать, что гражданин является хозяином устройства, «вплоть до чека».

«Возможно, есть еще какие-то технические моменты, связанные с перепрошивкой, но у меня есть определённые сомнения по этому поводу», - заключил Вураско.

Ранее в МВД России заявили о новом способе мошенничества, связанном с массовым взломом и блокировкой iPhone под видом установки удалённых приложений, сообщает RT.

