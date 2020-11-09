Эксперт: Только 40% водителей готовы к гололёду на дорогах

МЧС предупредило о гололедице на дорогах уже с понедельника, 9 ноября. В связи с этим спасатели обратились с настоятельной рекомендацией к водителям отказаться от стиля вождения, характерного для летнего сезона.

Автоэксперт, автоинструктор Дмитрий Болысов отметил в эфире «Радио 1», что только 40% автомобилистов готовы к скользкой трассе, даже имеющих немалый опыт.

По словам эксперта, это объясняется потерей некоторых навыков за тёплый период, первые дни трудно перестроить мозг. Масла в огонь подливают и погодные условия - обманчивое солнце днём и как будто сухой асфальт ещё не гарантия безопасной езды.

Болысов предлагает особо задуматься об этом тем, кто недавно сдал на водительские права и ранее не сталкивался с гололёдом. Автоэксперт предлагает запомнить правило: всё, что блестит на дорогах, либо выглядит как тёмные пятна, может быть гололёдом.

В таких условиях лучше забыть резких перестроениях и разгонах. По возможности скорость надо урезать не менее чем на 40% по сравнению с летней практикой.

Необходимо также увеличить дистанцию от следующей машины, учитывая, что тормозной путь вырастет, даже если асфальт сухой, но температура асфальта совершенно другая. С резиной на шипах по асфальту авто проедет чуть дальше.

