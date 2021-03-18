Эксперт рассказала о главных правилах телефонного этикета
Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова заявила, что при желании «отключиться от мира» следует переводить смартфон в авиарежим, при этом предупредив коллег, что вы будете «вне зоны доступа».
По её словам, в России оптимальное время для звонков – с 8:00 до 20:00, в остальное же время нужно о звонке договариваться. При этом эксперт уточнила, что есть исключения, например, фрилансеры или сотрудники с ненормированным графиком.
Грохотова также отметила, что в разных странах существуют свои временные рамки для телефонных звонков. Напрмер, в Германии все деловые вопросы решаются строго в рабочее время, в противном случае звонок могут расценить как нарушение личного пространства. А вот в Испании и Италии дольше бодрствуют, поэтому не очень любят ранние звонки.
Кроме того эксперт заявила, что если абонент не услышал звонок и не перезвонил, то попытаться снова связаться с ним следует спустя какое-то время, но в рабочее время. Горохова уточнила, что в любом случае не стоит проявлять упрямство, если человек долго не отвечает.
«После 4-5 гудков становится понятно, что человек не ответит. Не стоит оставлять после себя 10 пропущенных вызовов. Такая настойчивость раздражает», – добавила Грохотова, отметив, что если вы не получили ответ на какой-либо вопрос, то можно продублировать его в мессенджере.
Также она добавила, что в телефонном этикете есть негласное правило – если вы подняли трубку и общаетесь, то значит вам удобно говорить, сообщает «Радио 1». В противном случае надо сразу предупредить, что вы заняты и предложить собеседнику перезвонить позже.
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