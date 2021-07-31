Эксперт рассказала, как с помощью смартфона распознать фальшивые деньги

Специальные мобильные приложения помогут проверить подлинность денежных купюр. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«Так, в России успешно используется приложение Центробанка “Банкноты Банка России”. Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить», — сообщила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, для проверки можно воспользоваться приложением «Сканер фальшивых денег»: софт поможет проверить рубли, доллары и евро. Пользователю нужно навести камеру смартфона на купюру и дождаться ответа программы.

Также проверить купюры можно через приложение «Помощник проверки долларов», которое «пробивает» каждую банкноту по базе данных.

