Эксперт рассказал, как выгодно гасить ипотеку

Для выгодного погашения ипотеки нужно следовать ряду правил, рассказал эксперт по личным финансам, гендиректор Talk Bank Михаил Попов. По его словам, погашение долга, в частности, зависит от вида ипотечных платежей.

Он добавил, что в случае аннуитетной ипотеки (одинаковые суммы ежемесячно), нужно знать условия договора, где прописаны сроки, в рамках которых необходимо предупредить банк о досрочном погашении. При дифференцированной ипотеке (сумма уменьшается к концу срока кредита) такой необходимости нет, цитирует слова эксперта «Радио 1».

Также эксперт посоветовал в случае желания досрочного погашения ипотеки работать с рефинансированием и планировать семейный бюджет. Согласно мнению Попова, при «мягких» условиях банка при досрочном погашении лучше гасить в ежемесячном режиме для снижения процентов.





