Эксперт рассказал, как выгодно гасить ипотеку
Для выгодного погашения ипотеки нужно следовать ряду правил, рассказал эксперт по личным финансам, гендиректор Talk Bank Михаил Попов. По его словам, погашение долга, в частности, зависит от вида ипотечных платежей.
Он добавил, что в случае аннуитетной ипотеки (одинаковые суммы ежемесячно), нужно знать условия договора, где прописаны сроки, в рамках которых необходимо предупредить банк о досрочном погашении. При дифференцированной ипотеке (сумма уменьшается к концу срока кредита) такой необходимости нет, цитирует слова эксперта «Радио 1».
Также эксперт посоветовал в случае желания досрочного погашения ипотеки работать с рефинансированием и планировать семейный бюджет. Согласно мнению Попова, при «мягких» условиях банка при досрочном погашении лучше гасить в ежемесячном режиме для снижения процентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- «Спутник V» по итогам испытаний в Венесуэле показал 100% эффективности
- Французская полиция задержала подозреваемого в обезглавливании человека
- Депутат получил крупнейшую взятку в РФ с помощью жены и тёщи
- В МИД Франции назвали недостаточными санкции ЕС против России
- Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на травлю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru