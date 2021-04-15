Автоксперт рассказал о рисках использования зимних шин летом

Президент компании по интернет-продаже автозапчастей Владислав Соловьёв рассказал о возможных рисках на дорогах, которые могут появиться из-за использования зимних шин летом.

По словам эксперта, при температуре выше 10 градусов тепла зимняя резина становится мягче, что может увеличивать время тормозного пути в несколько раз. Соловьев также посоветовал жителям Центральной России использовать сезонные шины, а не универсальные. Он отметил, что использование универсальной резины предполагается при температуре от +15 до -5 и при отсутствии снегопада, что не соответствует погодным условиям региона.

Кроме того, Соловьев в эфире «Радио 1» заявил, что качество шин напрямую зависит от стоимости. По его словам, чем выше стоимость, тем больше дополнительных различных свойств получает покупатель.

