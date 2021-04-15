Автоксперт рассказал о рисках использования зимних шин летом
Президент компании по интернет-продаже автозапчастей Владислав Соловьёв рассказал о возможных рисках на дорогах, которые могут появиться из-за использования зимних шин летом.
По словам эксперта, при температуре выше 10 градусов тепла зимняя резина становится мягче, что может увеличивать время тормозного пути в несколько раз. Соловьев также посоветовал жителям Центральной России использовать сезонные шины, а не универсальные. Он отметил, что использование универсальной резины предполагается при температуре от +15 до -5 и при отсутствии снегопада, что не соответствует погодным условиям региона.
Кроме того, Соловьев в эфире «Радио 1» заявил, что качество шин напрямую зависит от стоимости. По его словам, чем выше стоимость, тем больше дополнительных различных свойств получает покупатель.
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