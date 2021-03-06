Эксперт рассказал о правилах беседы с телефонными продавцами
Член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев в интервью радио Sputnik перечислил правила разговора с назойливыми продавцами различных товаров и услуг.
Эксперт отметил, что так называемый «холодный обзвон» мало кому нравится, и посоветовал в беседах с телефонными маркетологами отвечать вопросом на вопрос, если вы не заинтересованы в покупке.
«Если вам звонят, то вы просите сразу звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку. Если человек сознается и пытается вам что-то продать, то вы кладете трубку», — добавил Григорьев.
Маркетолог порекомендовал не соглашаться сразу, если какое-то из телефонных предложений вас заинтересовало, и изучить все возможности и варианты.
Кроме того, эксперт отметил, что чаще всего на уловки продавцов поддаются пожилые люди. Григорьев посоветовал предупредить близких старшего возраста об опасности, убедив их не пускаться в беседы с телефонными маркетологами.
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