Эксперт рассказал о новой опасной для компаний мошеннической схеме
Мошенники могут в скором времени распространить в России новую схему со звонком бухгалтеру от якобы руководителя компании. Об этом предупредил главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Специалист пояснил, что злоумышленники подделывают номер директора, затем звонят бухгалтеру и пытаются убедить его перевести деньги. Основная трудность в этой схеме — подделка голоса, однако мошенники могут воспользоваться двумя вариантами решения этой проблемы.
«Первый — это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ — это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись», — рассказал Голованов в интервью РИА Новости.
Эксперт добавил, что злоумышленники совершают видео-звонок, анимируя лицо «руководителя», при этом качество передаваемого изображения намеренно занижается, чтобы неточности не были так заметны. Мошенник будет убеждать жертву, «что он якобы на острове, где очень плохой интернет».
Этот вид мошенничества распространен в Западной Европе, однако осенью прошлого года он появился в Азии, и киберэксперты считают, что в скором времени злоумышленники могут начать применять схему в России, отмечает Газета.ру.
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