Эксперт рассказал, когда лучше поздравить с Новым годом по сотовой связи

Звонки с новогодними поздравлениями лучше совершить или за пару часов до самого праздника, или полчаса спустя после полуночи, рассказал шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

По его словам, хоть сотовые операторы и развили свои сети передачи данных, но это не повод создавать пиковые нагрузки на них в первые новогодние минуты.

Он призвал любителей поздравить родных и знакомых в момент боя курантов дать людям выпить шампанского и загадать желание. Ведь число вызовов в сети падает с началом новогодних концертов и именно тогда можно спокойно дозвониться, передает «Радио1».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сотовые ОператорыНовый Год
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