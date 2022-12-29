Эксперт рассказал, как использовать WhatsApp на устаревших смартфонах
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) с 31 декабря перестанет работать на более чем 40 смартфонах разных моделей. О том, как пользователи могут сохранить возможность пользоваться приложением, рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в беседе с «Вечерней Москвой».
Эксперт отметил, что компания WhatsApp ранее анонсировала большое количество нововведений, и некоторые устаревшие устройства не смогут справиться с обновлениями. Сложности возникнут с почти 50 устройствами из серии iPhone, LG, Samsung Galaxy, Sony Xperia, Wiko и других.
«Когда поставщик услуг сообщает о возникновении подобной проблемы, он сообщает и о путях решения. В случае с устаревшими устройствами достаточно произвести апгрейтинг, то есть обновление операционной системы смартфона, чтобы новые опции мессенджера стали вам доступны», — рассказал Парфентьев.
Если решить проблему все же не удастся, следует приобрести флеш-накопитель, который позволит увеличить память смартфона и далее пользоваться мессенджером.
Однако в случае, если оба варианта решения не сработали, выходом из ситуации может стать лишь покупка нового мобильного телефона.
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