Эксперт по долголетию высоко оценил социальное развитие Москвы

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер дал самую высокую оценку проекту «Здоровая Москва», назвав эту идею блестящей. Мнение о проекте он выразил в ходе посещения одного из 46 павильонов «Здоровая Москва» в парке Сокольники. Осмотр павильона он совершил с министром счастья Бутана Дордже Пенджо, руководителем акселератора социальных проектов Ольгой Филатовой и директором парка Сокольники Андреем Лапшиным.

По его мнению, правительство столицы приложило немало усилий для активного долголетия горожан. Также Бюттнер отметил новый уровень качества в столичных клиниках — в ходе визита в Москву он посетил три медучреждения и был приятно удивлён.

«Клиники повернулись лицом к людям. Сейчас больница — это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьёзные усилия. Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь», — подчеркнул Бюттнер.

