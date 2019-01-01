Эксперт по долголетию высоко оценил проект «Здоровая Москва»

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер дал самую высокую оценку проекту «Здоровая Москва», назвав эту идею блестящей. Мнение о проекте он выразил в ходе посещения одного из 46 павильонов «Здоровая Москва» в парке Сокольники. Осмотр павильона он совершил с министром счастья Бутана Дордже Пенджо, руководителем акселератора социальных проектов Ольгой Филатовой и директором парка Сокольники Андреем Лапшиным.

Добавим, мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, рассказал в своём блоге на сайте о необходимости происходящих в столице изменений в социальной сфере. По его словам, отсутствие инноваций в большом городе чревато потом радикальными реформами.

«Любые изменения в социальной сфере требуют большой смелости и политической ответственности. Но если в социальной сфере не происходит инноваций, начинается застой, при котором граждан перестает устраивать качество услуг, а власть с трудом справляется с новыми вызовами. И через какое-то время вместо поступательных изменений становятся неизбежными болезненные радикальные реформы», — предупредил Собянин.

По мнению Бюттнера, правительство столицы приложило немало усилий для активного долголетия горожан. Также он отметил новый уровень качества в столичных клиниках — в ходе визита в Москву он посетил три медучреждения и был приятно удивлён.

«Клиники повернулись лицом к людям. Сейчас больница — это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьёзные усилия. Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь», — подчеркнул Бюттнер.

