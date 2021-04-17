Эксперт перечислил признаки поддельного полиса ОСАГО
Слишком низкая цена и исключительно удаленное общение со страховой организацией могут быть признаками поддельного полиса ОСАГО. Об этом рассказал заместитель гендиректора страховой компании «Макс» Виктор Алексеев в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, чаще всего мошенники привлекают потребителей возможностью заплатить за полис меньше рыночной стоимости.
«Надо иметь в виду, что ответы на ваши вопросы: "Почему так дешево?" у них заранее подготовлены. Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика», — пояснил Алексеев.
Кроме того, потенциальным покупателям стоит насторожиться, если общение со страховщиком проходит исключительно в удаленном режиме. Впоследствии может оказаться, что реальная цена полиса ОСАГО намного выше, а более дешевый вариант предлагают мошенники без доверенности и лицензии.
Также эксперт порекомендовал проверять подлинность полиса по номеру документа или госномеру автомобиля на сайте Российского союза автостраховщиков.
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