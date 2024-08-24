Эксперт Осаволюк: С 2026 года некоторые семьи в РФ получат новую налоговую выплату

Российские семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточных минимума с 2026 года смогут получать семейную налоговую выплату. Об этом рассказала младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк в беседе с РИА Новости.

Как отметила эксперт, при назначении такой выплаты работающим семьям среднедушевой месячный доход будут рассчитывать «путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период (годом ранее) на количество членов семьи». Осаволюк подчеркнула, что семьи смогут вернуть часть налогов, выплаченных годом ранее — 7% от суммы доходов, и ставка НДФЛ для них составит шесть процентов (вместо 13%). На выплату могут претендовать налоговые резиденты РФ, не имеющие задолженности по алиментам, с детьми, не достигшими совершеннолетия (или 23 лет, если они учатся очно).

Эксперт подчеркнула, что при расчете вычета применяется прожиточный минимум, предшествующий году подачи заявления на выплату.

«Важно, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Причем сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а уже потом другие заявления на вычеты», — уточнила Осаволюк.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам с двумя и более детьми. По данным Минтруда, льготой смогут воспользоваться около 4 млн семей с 10 млн детей.

