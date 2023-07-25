Эксперт Осауленко: Об эвакуации туристов из-за пожаров в Турции речи не идет

«Очень важно, что за ситуацией следит и наблюдает российская сторона в постоянном контакте с турецкой стороной. На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — подчеркнул глава «Турпомощи».

Осауленко посоветовал путешественникам следить за ситуацией и быть в контакте со своими туроператорами, которые поставят их в известность в случае изменения обстановки.

«Если будет некое официальное предупреждение и официальные действия на этот счет, а они могут быть только со стороны государства, то, конечно, до туроператоров эту информацию доведут», — указал эксперт.

Кроме того, Осауленко призвал туристов, которые только собираются отправиться на отдых в Турцию, не паниковать. По словам эксперта, в последние годы подобная ситуация с лесными пожарами на курортах наблюдается «достаточно регулярно».

