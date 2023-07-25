Эксперт Осауленко: Об эвакуации туристов из-за пожаров в Турции речи не идет
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рекомендовал российским туристам не волноваться в связи с лесными пожарами в Турции, однако оставаться в постоянном контакте со своими турагентствами. Об этом эксперт рассказал в беседе с RT.
«Очень важно, что за ситуацией следит и наблюдает российская сторона в постоянном контакте с турецкой стороной. На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — подчеркнул глава «Турпомощи».
Осауленко посоветовал путешественникам следить за ситуацией и быть в контакте со своими туроператорами, которые поставят их в известность в случае изменения обстановки.
«Если будет некое официальное предупреждение и официальные действия на этот счет, а они могут быть только со стороны государства, то, конечно, до туроператоров эту информацию доведут», — указал эксперт.
Кроме того, Осауленко призвал туристов, которые только собираются отправиться на отдых в Турцию, не паниковать. По словам эксперта, в последние годы подобная ситуация с лесными пожарами на курортах наблюдается «достаточно регулярно».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Так проще»: Картаполов о повышении возраста призыва без переходного периода
- В Таиланде на курортах растет число случаев заболевания лихорадкой Денге
- Forbes: Банк Julius Baer закроет счета клиентам из России
- МВД Белоруссии: Бойцы «Вагнера» уже обучают внутренние войска
- В Москве из окна девятого этажа выпала голая девушка
- Матвиенко рассчитывает на одобрение Совфедом возраста призыва с 18 до 30 лет
- Эксперт Осауленко: Об эвакуации туристов из-за пожаров в Турции речи не идет
- МИД РФ: Европа пытается «свалить» на Россию ослабление позиций в Африке
- Mash: В море близ Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee
- Матвиенко: РФ и страны Африки обсудят в Петербурге доставку зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru