Эксперт объяснила, чем опасна вода из-под крана
Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР» рассказала, чем может быть опасна водопроводная вода и какие примеси в ней могут содержаться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Безопасность воды зависит от региона и изношенности водопроводных труб, на стенках которых осаждается железо и ржавчина, а также могут накапливаться бактерии. Накапливающиеся в организме соли металлов могут привести к развитию мочекаменной болезни, а частицы ржавчины — к дисфункциям в работе пищеварительного тракта.
Кроме того, любая вода из-под крана содержит около 0,3 мг/л активного хлора, который при кипячении может образовывать хлорорганические соединения, которые провоцируют онкологические заболевания. Также в воде могут содержаться бактерии, вирусы и простейшие паразиты, способные вызвать токсикоинфекцию.
Эксперт отмечает, что вода нуждается в дополнительной очистке, если у нее появились посторонний привкус, цвет или запах. Оценить состояние воды поможет лабораторный анализ: для этого подойдет любая аккредитованная организация. На основе результатов анализа можно выбрать наиболее эффективный вариант очистки. Специалисты изучат состояние воды и помогут подобрать необходимое оборудование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru