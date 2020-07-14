«Бутылка в день». Нарколог назвал дозу алкоголика
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, с чего начинается алкогольная зависимость.
Около 54% жителей России, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что не употребляют вино.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН напомнил о вреде чрезмерного употребления крепких и слабых алкогольных напитков.
«У нас количество любителей крепкого превосходило любителей некрепкого алкоголя. По продажам, по употреблению, по структуре любовной зависимости. Среди пациентов с алкогольной зависимостью - 95% это крепкие спиртные напитки. Редко - пивной алкоголизм и еще реже - винный. Начинают с напитков слабых. Если зависимость сформировалась, то человек начинает употреблять крепкие напитки. Пьют они достаточно много. От бутылки и больше в день», - уточнил он.
Ранее главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн в эфире НСН отказался воспринимать всерьез данные Роскачества о безопасности водки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
- В России трансгендерам запретят браки и усыновление детей
- Белоруссия и Россия заключили соглашение о поставках нефти
- Чечня закрыла въезд туристам из-за коронавируса
- Экс-совладелец Росгосстраха осужден на 8 лет за мошенничество на 8 млрд
- Хорватия разрешила въезд россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru