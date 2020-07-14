«Бутылка в день». Нарколог назвал дозу алкоголика

«У нас количество любителей крепкого превосходило любителей некрепкого алкоголя. По продажам, по употреблению, по структуре любовной зависимости. Среди пациентов с алкогольной зависимостью - 95% это крепкие спиртные напитки. Редко - пивной алкоголизм и еще реже - винный. Начинают с напитков слабых. Если зависимость сформировалась, то человек начинает употреблять крепкие напитки. Пьют они достаточно много. От бутылки и больше в день», - уточнил он.

Ранее главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн в эфире НСН отказался воспринимать всерьез данные Роскачества о безопасности водки.