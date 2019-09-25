В увольнении 52 тысяч россиян не увидели сигналов к кризису
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта заявила НСН, что в масштабах страны это даже не статистическая погрешность.
Лишиться работы до конца сентября могут 51,6 тысячи россиян. Такие цифры приводят «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что планы компаний по увольнениям сократились, но совсем отказаться от них работодатели не могут. По сведениям Росстата, наибольший риск потерять работу из-за сокращения или планируемой ликвидации компании есть у работников обрабатывающих производств, госслужащих и сотрудников сферы образования.
В масштабах страны приведённая статистическим ведомством цифра не представляет собой опасности, заявила в эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова.
«Это точно не сигнал к кризису. Скажем, по Москве безработных три тысячи, значит, по России 52 тысячи — это цифра даже вне статистической погрешности, небольшая цифра. Кроме того, та тенденция, которая была озвучена — сокращение госслужащих с целью повышения заработной платы, я думаю, она будет подхвачена и другими организациями как руководство к действию. И потом, конечно, после летнего периода люди приходят из отпуска, и становится более очевидным, какую практику формировать на ближайший квартал или полгода. Поэтому мне кажется, что 52 тысячи — цифра, анализировать которую дополнительно нет смысла», — заключила Самраилова.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что всплеска безработицы из-за сокращений чиновников ждать не стоит.
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