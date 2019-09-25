В увольнении 52 тысяч россиян не увидели сигналов к кризису

Лишиться работы до конца сентября могут 51,6 тысячи россиян. Такие цифры приводят «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что планы компаний по увольнениям сократились, но совсем отказаться от них работодатели не могут. По сведениям Росстата, наибольший риск потерять работу из-за сокращения или планируемой ликвидации компании есть у работников обрабатывающих производств, госслужащих и сотрудников сферы образования.

В масштабах страны приведённая статистическим ведомством цифра не представляет собой опасности, заявила в эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова.