Эксперт назвал вакансии с максимальным количеством собеседований

Собеседования в разных компаниях могут отличаться, так как у работодателей разные условия отбора. О том, как проходят беседы с кандидатами на различные позиции, рассказал бизнес-тренер и эксперт в сфере труда Ильгиз Валинуров в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, от работодателя зависит количество этапов собеседований. Как правило, чем ниже должность, тем быстрее принимается решение о трудоустройстве соискателя. Для более серьезных и высокооплачиваемых позиций, напротив, действует многоуровневый процесс. Например, кандидат на пост топ-менеджера с зарплатой от 500 тысяч рублей может провести от трех до семи встреч с первыми лицами компании.

«Во многом большое количество интервью проходит в международных фирмах, работающих в РФ. Так, в компании Chanel несколько месяцев назад даже на позицию секретаря было уготовлено семь встреч. Четыре из них проводили менеджеры по персоналу, последующие два — руководители отделов, а финальную встречу — гендиректор, который ответственен за развитие бренда в России», — рассказал Валинуров.

В то же время собеседования проходили быстро, в течение нескольких дней, и вскоре кандидат получал положительный или отрицательный ответ по вакансии.

Эксперт отметил, что многопрофильный отбор при трудоустройстве проходят также IT-специалисты. Для них предусмотрено как минимум три этапа отбора — личная беседа с работодателем, прохождение тестовых и дополнительных заданий. Также долгие собеседования, длительный испытательный срок и тестовая неделя ожидают кандидатов в нейминг-менеджеры.

Валинуров рекомендовал соискателям после получения предложений тщательно знакомиться с информацией о фирме, представителях и условиях трудоустройства. При этом эксперт призвал не верить отзывам бывших сотрудников компании: «пишут негатив неуспешные работники».

По словам специалиста, предложение пройти тестовое задание — признак серьезного отношения работодателя к кандидату, а успех соискателя зависит от того, как он справился с задачей.

