Эксперт назвал самые востребованные профессии после пандемии
Маркетологи, IT-специалисты и психологи повысят свои шансы на рынке труда в коронавирусную эпоху. Издание URA.RU поговорило с экспертами и представителями этих профессий.
Изменение структуры рынка труда после пандемии позволит занять более успешные позиции специалистам по рекламе, маркетингу и PR, отмечает политконсультант Евгений Потапов. Он заметил, что стратегии продвижения продуктов в социальных сетях становятся все более стандартизованными, поэтому в ближайшем будущем бизнес будет нуждаться в креативных рекламных кампаниях, которые выделят продукт или услугу на фоне конкурентов.
Психотерапевт Маргарита Древаль убеждена, что пандемия повысила уровень доверия к психологии как науке. Она считает, что все больше людей обращаются к психологу не в критическом пограничном состоянии, а в тех случаях, когда нужно просто позаботиться о себе.
Коронавирус ускорил процессы цифровизации и увеличил спрос на IT-специалистов, рассказал корреспондент Российской академии образования Олег Смолин. При этом эксперт отметил, что услуги бухгалтеров будет постепенно терять спрос, так как их навыки со временем заменят программным обеспечением.
Также к востребованным профессиям эксперты отнесли медицинских работников, специалистов по антикризисному менеджменту, экономике и управлении на предприятиях.
Как пишет RT со ссылкой на данные Минтруда, профессии из категории оффлайн-обслуживания в условиях изменения рынка труда начинают терять свой спрос.
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