Эксперт назвал самые востребованные профессии после пандемии

Маркетологи, IT-специалисты и психологи повысят свои шансы на рынке труда в коронавирусную эпоху. Издание URA.RU поговорило с экспертами и представителями этих профессий.

Изменение структуры рынка труда после пандемии позволит занять более успешные позиции специалистам по рекламе, маркетингу и PR, отмечает политконсультант Евгений Потапов. Он заметил, что стратегии продвижения продуктов в социальных сетях становятся все более стандартизованными, поэтому в ближайшем будущем бизнес будет нуждаться в креативных рекламных кампаниях, которые выделят продукт или услугу на фоне конкурентов.

Психотерапевт Маргарита Древаль убеждена, что пандемия повысила уровень доверия к психологии как науке. Она считает, что все больше людей обращаются к психологу не в критическом пограничном состоянии, а в тех случаях, когда нужно просто позаботиться о себе.

Коронавирус ускорил процессы цифровизации и увеличил спрос на IT-специалистов, рассказал корреспондент Российской академии образования Олег Смолин. При этом эксперт отметил, что услуги бухгалтеров будет постепенно терять спрос, так как их навыки со временем заменят программным обеспечением.

Также к востребованным профессиям эксперты отнесли медицинских работников, специалистов по антикризисному менеджменту, экономике и управлении на предприятиях.

Как пишет RT со ссылкой на данные Минтруда, профессии из категории оффлайн-обслуживания в условиях изменения рынка труда начинают терять свой спрос.

