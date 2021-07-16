Эксперт назвал причину отмены QR-кодов в Москве

Отмене QR-кодов в заведениях общепита Москвы способствовал высокий уровень вакцинации населения. Таким мнением поделился президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Мы видим темпы вакцинации в Москве и понимаем, что они удовлетворяют московское правительство. Мы видим снижение заболеваемости и количества коек, поэтому власти столицы отменяют QR-коды со следующего понедельника», — рассказал Бухаров в эфире «Радио 1».

Ресторатор добавил, что в столице в среднем вакцинировано почти 60% сотрудников общепита. При этом в некоторых заведениях привиты 80%-100% работников.

Бухаров отметил, что вакцинация от коронавируса должна продолжаться дальше в том же темпе, поскольку осенью Москву может ожидать очередная волна COVID-19.

«Чтобы встретить её в спокойном режиме и без таких локдаунов, нужно продолжать прививаться», — заключил ресторатор.

