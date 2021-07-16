Эксперт назвал причину отмены QR-кодов в Москве
Отмене QR-кодов в заведениях общепита Москвы способствовал высокий уровень вакцинации населения. Таким мнением поделился президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«Мы видим темпы вакцинации в Москве и понимаем, что они удовлетворяют московское правительство. Мы видим снижение заболеваемости и количества коек, поэтому власти столицы отменяют QR-коды со следующего понедельника», — рассказал Бухаров в эфире «Радио 1».
Ресторатор добавил, что в столице в среднем вакцинировано почти 60% сотрудников общепита. При этом в некоторых заведениях привиты 80%-100% работников.
Бухаров отметил, что вакцинация от коронавируса должна продолжаться дальше в том же темпе, поскольку осенью Москву может ожидать очередная волна COVID-19.
«Чтобы встретить её в спокойном режиме и без таких локдаунов, нужно продолжать прививаться», — заключил ресторатор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- Украина ужесточит требования к въезжающим из России, Белоруссии и Индии
- «Из трупов складывают трафик»: Шнуров написал стихотворение про Мамонова и МакSим
- Путин назначил нового замглавы МВД России
- Взрыв емкости с ацетоном произошел на заводе в Дзержинске
- Росавтодор анонсировал повышение тарифа «Платона» с февраля 2022 года
- Проверки мер COVID-профилактики в Москве продолжат и после отмены QR-кодов
- Полиция поменяла место массовой драки с юга на север Москвы
- Путин поручил освободить часть семей с детьми от налога при продаже жилья
- Путин потребовал разработать программу капремонта школ
- В Туве введут локдаун из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru