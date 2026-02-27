Эксперт раскрыл, когда ИИ-браузеры станут массовыми

Агент отличается от обычного ИИ-ассистента способностью не просто отвечать на вопросы, но и умением совершать реальные действия в разных сервисах, именно это дает ему привлекательность для автоматизации бизнес-процессов. Однако до автономии ИИ-системам еще далеко, так как это создает для пользователя риски безопасности, рассказал управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев.

«Вне сценария разговора намного быстрее наступает столкновение с реальностью. Когда агент получает рычаги влияния на реальный мир – возможность тратить деньги, выполнять транзакции, запускать код, сразу возникают серьёзные вопросы безопасности. Крупные компании вынуждены выстраивать многоуровневые системы защиты, что существенно ограничивает автономность агентов», - рассказал Рыбинцев.

По его словам, в итоге рынок столкнулся с выбором между безопасным ассистентом, но имеющим ограниченный функционал, и полноценным агентом с непредсказуемыми последствиями.

Также Рыбинцев отметил, что сервис «Авито» сейчас тестирует собственную мультиагентную систему – ассистент Ави. Она работает на базе несколько специализированных агентов, один из которых собирает запрос пользователя, другой уточняет детали, а третий уже занимается поиском подходящих объявлений. По его мнению, в 2026 году ИИ-браузеры, которые умеют выполнять действия в интернете напрямую, получат распространение, и рынок сделает большой шаг вперед.

