Эксперт раскрыл, когда ИИ-браузеры станут массовыми
Агент отличается от обычного ИИ-ассистента способностью не просто отвечать на вопросы, но и умением совершать реальные действия в разных сервисах, именно это дает ему привлекательность для автоматизации бизнес-процессов. Однако до автономии ИИ-системам еще далеко, так как это создает для пользователя риски безопасности, рассказал управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев.
«Вне сценария разговора намного быстрее наступает столкновение с реальностью. Когда агент получает рычаги влияния на реальный мир – возможность тратить деньги, выполнять транзакции, запускать код, сразу возникают серьёзные вопросы безопасности. Крупные компании вынуждены выстраивать многоуровневые системы защиты, что существенно ограничивает автономность агентов», - рассказал Рыбинцев.
По его словам, в итоге рынок столкнулся с выбором между безопасным ассистентом, но имеющим ограниченный функционал, и полноценным агентом с непредсказуемыми последствиями.
Также Рыбинцев отметил, что сервис «Авито» сейчас тестирует собственную мультиагентную систему – ассистент Ави. Она работает на базе несколько специализированных агентов, один из которых собирает запрос пользователя, другой уточняет детали, а третий уже занимается поиском подходящих объявлений. По его мнению, в 2026 году ИИ-браузеры, которые умеют выполнять действия в интернете напрямую, получат распространение, и рынок сделает большой шаг вперед.
Горячие новости
- Сайты Роскомнадзора и Минобороны подверглись кибератаке
- Минюст признал иноагентом журналистку Веру Кричевскую
- Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира ATP-500 в Дубае
- «Блестящий аналитик!»: Как «Вешалка Синтина» стала «важной территорией» для театра
- Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
- Власти отказались вычислять жителя, отказавшегося подвезти губернатора Гладкова
- «Три фаворита»: Непомнящий объяснил, кто в РПЛ бросит вызов «Краснодару»
- Хинштейн: Доброволец бригады «БАРС-Курск» погиб в Курской области при атаке ВСУ
- Новак: Запасов нефти в России хватит на 62 года
- Россиян предупредили, что весенний ветер может спровоцировать мигрень