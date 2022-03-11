Эксперт назвал лучшие бюджетные автомобили для города

Заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков заявил, что удобный автомобиль для города должен соответствовать четырем критериям, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его мнению, такая модель должна быть недорогой, компактной, оснащаться автоматической коробкой передач и не иметь потенциальных проблем с обслуживанием и запчастями.

Эксперт отметил, что список подобных автомобилей подпадают российские Lada Granta и Lada Vesta, а также корейские Hyundai Solaris или Kia Rio. Также под данные требования попадают Renault Logan и Sandero, однако не исключены проблемы с техобслуживанием.

«Пока Renault никак не заявляет о том, что деятельность будет приостановлена или ограничена... Если останется в России и продолжит полноценно собирать автомобили, оказывая клиентам техническую поддержку, то у Logan и Sandero есть все шансы», — подчеркнул специалист.

Урюков добавил, что упомянутые им модели отличаются довольно высоким качеством и на вторичном рынке, так как «уже хорошо изучены механиками».

Ранее немецкий концерн Volkswagen Group объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию, а также их производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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