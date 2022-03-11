Эксперт назвал лучшие бюджетные автомобили для города

По его мнению, такая модель должна быть недорогой, компактной, оснащаться автоматической коробкой передач и не иметь потенциальных проблем с обслуживанием и запчастями.

Эксперт отметил, что список подобных автомобилей подпадают российские Lada Granta и Lada Vesta, а также корейские Hyundai Solaris или Kia Rio. Также под данные требования попадают Renault Logan и Sandero, однако не исключены проблемы с техобслуживанием.

«Пока Renault никак не заявляет о том, что деятельность будет приостановлена или ограничена... Если останется в России и продолжит полноценно собирать автомобили, оказывая клиентам техническую поддержку, то у Logan и Sandero есть все шансы», — подчеркнул специалист.

Урюков добавил, что упомянутые им модели отличаются довольно высоким качеством и на вторичном рынке, так как «уже хорошо изучены механиками».

Ранее немецкий концерн Volkswagen Group объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию, а также их производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, сообщает RT.

