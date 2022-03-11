Эксперт назвал лучшие бюджетные автомобили для города
Заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков заявил, что удобный автомобиль для города должен соответствовать четырем критериям, сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, такая модель должна быть недорогой, компактной, оснащаться автоматической коробкой передач и не иметь потенциальных проблем с обслуживанием и запчастями.
Эксперт отметил, что список подобных автомобилей подпадают российские Lada Granta и Lada Vesta, а также корейские Hyundai Solaris или Kia Rio. Также под данные требования попадают Renault Logan и Sandero, однако не исключены проблемы с техобслуживанием.
«Пока Renault никак не заявляет о том, что деятельность будет приостановлена или ограничена... Если останется в России и продолжит полноценно собирать автомобили, оказывая клиентам техническую поддержку, то у Logan и Sandero есть все шансы», — подчеркнул специалист.
Урюков добавил, что упомянутые им модели отличаются довольно высоким качеством и на вторичном рынке, так как «уже хорошо изучены механиками».
Ранее немецкий концерн Volkswagen Group объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию, а также их производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, сообщает RT.
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