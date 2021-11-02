Названы два важных правила поездок в условиях тумана
Водители должны соблюдать два правила во время поездок в сильный туман, рассказал координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.
Шкуматов подчеркнул, что самое важное в условиях ограниченной видимости снижать скорость движения до 70 км/ч и использовать задний противотуманный фонарь, пишет NEWS.ru.
В то же время эксперт отметил, что задний противотуманный фонарь нужно выключать, когда погодные условия улучшаются, чтобы не слепить других участников движения.
Густой туман висит над Москвой. Из-за него задержали или отменили около 200 рейсов в столичных аэропортах. По словам синоптиков, туман начнёт рассеиваться только к концу суток 2 ноября.
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