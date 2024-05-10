Эксперт: Модернизация столичных транспортных узлов увеличит пассажиропоток

В Москве продолжается развитие московского городского вокзала Тимирязевская, рассказал столичный мэр Сергей Собянин.



По словам главы города, на объекте запланировано создание разворотной площадки для наземного городского транспорта, реконструкция двух подземных переходов через Дмитровское шоссе, а также создание улиц и дорог протяженностью в два километра и городской парковки на 170 машино-мест.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков заметил, что модернизация транспортных узлов приведет к тому, что москвичи начнут чаще пользоваться метро и автобусами города.



«Повышение удобства подъездов, подходов и использования наземного транспорта в зонах транспортно-пересадочных узлов - хороший способ повысить их привлекательность для жителей. Развитие удобных пересадок объединяет метро, электрички и наземный общественный транспорт в единую сеть и увеличивает ее пассажиропоток», - подчеркнул он.



В свою очередь Собянин напомнил, что в Москве также развивается транспортный узел у метро «Хорошёвская» и строится городской вокзал Митьково МЦД-3 с дальнейшим благоустройством прилежащих территорий.



По словам мэра, в городе также ведется модернизация транспортного узла «Селигерская» и уже завершены работы возле метро «Озерная».

