Эксперт Лопатина напомнила, что новогодние каникулы продлятся 11 дней

Россиян ожидает 11 дней отдыха в грядущие новогодние праздники. Об этом рассказала специалист Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в беседе с РИА Новости.

«Новогодние праздники... займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря... и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно», — подчеркнула Лопатина.

Как отметила эксперт, выходной с 4 января перенесли на 2 мая, с 5 января — на 31 декабря следующего года. Эти дни уже являются выходными. При этом рабочий день с 30 декабря перенесен на 28 декабря. В свою очередь, выходной с 7 января перенесли на 31 декабря.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков назвал вопрос о закреплении 31 декабря как официального выходного неактуальным, поскольку в ближайшие два года этот день будет нерабочим, напоминает 360.ru.

