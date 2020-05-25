Эксперимент по использованию приложения вместо паспорта проведут в Москве с 1 июля

Эксперимент, в рамках которого будет протестировано мобильное приложение как замена паспорта, планируют провести в Москве с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.

Отмечается, что в настоящее время идет разработка соответствующего постановления правительства. Планируемый срок эксперимента - с июля текущего года до 31 декабря 2021 года. Эксперимент предполагает создание мобильного приложения и его тестирование.

Как стало известно агентству, приложение планируется создать к 1 декабря текущего года, после чего все желающие могут скачать приложение и принять участие в эксперименте на добровольной основе.

Мобильное приложение можно будет использовать для получения нескольких государственных и муниципальных услуг, уточняет агентство.



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ТЕГИ:МинкомсвязиМоскваПаспорт
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