Эксперимент по использованию приложения вместо паспорта проведут в Москве с 1 июля
Эксперимент, в рамках которого будет протестировано мобильное приложение как замена паспорта, планируют провести в Москве с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Отмечается, что в настоящее время идет разработка соответствующего постановления правительства. Планируемый срок эксперимента - с июля текущего года до 31 декабря 2021 года. Эксперимент предполагает создание мобильного приложения и его тестирование.
Как стало известно агентству, приложение планируется создать к 1 декабря текущего года, после чего все желающие могут скачать приложение и принять участие в эксперименте на добровольной основе.
Мобильное приложение можно будет использовать для получения нескольких государственных и муниципальных услуг, уточняет агентство.
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