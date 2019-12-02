Экс-жена Никиты Белых обручилась

Бывшая супруга экс-губернатора Кировской области Екатерина Рейферт обручилась. Фото с кольцами она выложила в Instagram, а также подтвердила информацию о помолвке в эфире НСН.

«Да, это так. Никаких секретов у меня нет. Когда люди много времени проводят вместе, когда у них есть общие идеалы, это гораздо понятнее, чем когда люди знакомятся при других обстоятельствах», — рассказала Рейферт.

Отметим, что новым избранником Екатерины стал юрист. Подробнее о нюансах этой истории, а также об институте брака глазами Екатерины Рейферт, читайте в материале НСН, который будет опубликован позже.

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