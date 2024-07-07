Экс-замминистра обороны РФ Шевцова не подтвердила слухи о своем отъезде
7 июля 202403:30
Бывшая заместитель главы Минобороны России Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из страны, сообщает ТАСС.
Она заявила, что находится в Кремле «на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство».
Экс-замглавы опровергла информацию о том, что находится во Франции.
Экс-чиновницу отправили в отставку 17 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru