Экс-замминистра обороны Иванову предъявлено новое обвинение
Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение. На этот раз ему вменяют два эпизода растраты в особо крупном размере.
Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в первом случае речь идёт о растрате более 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц». Во втором случае растрата оказалась меньше - 200 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы.
По данным следствия, растрата в «Интеркоммерц» была осуществлена через вывод средств на счета зарубежных фирм. Иванов был задержан, а затем арестован в апреле текущего года. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», его предъявлены обвинения в получение взятки в особо крупном размере. По делу также проходят в качестве соучастника предприниматель Сергей Бородин, и руководитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, которому вменяют дачу взятки.
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